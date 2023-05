Tina Turner: Muere la 'Reina del Rock and Roll' a los 83 años

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Tina Turner, mundialmente conocida como la 'Reina del Rock and Roll' murió a los 83 años en la ciudad de Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza. La familia de la también actriz apuntó a los medios internacionales que su pariente falleció tras batallar con una larga enfermedad.

"Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir", afirma el comunicado.

Sobre Tina Turner

La vida de Tina Turner estuvo lleno de luces y sombras. Ante su talento inigualable, la nacida en Brownsville, Estados Unidos, abrió la puerta a múltiples artistas negras en el género del country, pop y el incipiente rock de la década de los 60.

No obstante, la interprete de "Proud Mary" también estuvo en el ojo de la tormenta en varias oportunidades. Principalmente, por la toxica relación que tenía con Ike, quien la maltrataba de forma física y psicológica como confesó en su libro "Takin' Back My Name" (1999).

En el ámbito personal, Tina también sufrió duros golpes, ya que dos de sus cuatro hijos fallecieron. Craig, el primogénito de la artista se suicido en el 2018, dos años después que se le detectara a Tina un cáncer intestinal.

Asimismo, la 'Reina del Rock and roll' estuvo sumida en una profunda crisis financiera.