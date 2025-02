Niño de 2 años muere asfixiado tras ser olvidado en un auto por su cuidadora: "¿Cómo viviré sin ti?"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un niño de 2 años perdió la vida asfixiado tras ser olvidado en un auto por su cuidadora, Flaviane Lima. La trágica muerte ha causado un profundo dolor en su familia y generado indignación en la comunidad, mientras las autoridades investigan el caso.

Olvido fatal dentro del automóvil

El fatídico suceso ocurrió en la ciudad de Nerópolis, Brasil. Según la versión de Flaviane Lima, ese día recogió al menor y otros niños para llevarlos a la guardería. Sin embargo, al llegar, ingresó al establecimiento y se enfocó en sus tareas, sin recordar que el pequeño seguía en el asiento trasero.

"Me detuve en la puerta de la guardería y entré. Subí y continué con mi rutina hasta alrededor de las cuatro de la tarde. En ese momento, le comenté a una de mis tías que me marchaba porque tenía un fuerte dolor de cabeza", relató.

"Al abrir el auto, encontré al pequeño con su cuerpecito encogido en el asiento. Lo desabroché de inmediato y lo llevé adentro. Llamamos a los bomberos y traté de practicarle primeros auxilios, pero ya nos dimos cuenta de que no había nada que hacer", agregó.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron reanimarlo; sin embargo, lamentablemente no logró sobrevivir.

La policía local informó que la mujer tenía la responsabilidad del transporte de los niños. Tras el trágico hallazgo, intentó abandonar la ciudad, pero fue interceptada en Itaberaí, a 80 kilómetros de Nerópolis, y arrestada.

El doloroso mensaje de la madre del menor

Giselle Faustino, la madre del pequeño, sigue sumida en la conmoción por lo ocurrido. Su hijo había celebrado su segundo cumpleaños el pasado 5 de febrero. En una sentida publicación en redes sociales, expresó que se siente atrapada en una pesadilla y que no sabe cómo podrá seguir adelante sin él.

"Te llevaste todo mi corazón y mi alegría. ¿Cómo viviré sin ti?", escribió en la publicación que acompañó con tiernas fotos de su hijo. Luego, agregó con angustia: "¿Cómo podré llegar a casa ahora y no ver tu felicidad? (...) No puedo cerrar los ojos sin imaginar tu sufrimiento. Perdóname, mi amor. Quería hacer tanto por ti".

En otro conmovedor mensaje escribió: "Fui la mamá más feliz del mundo. Hijo, me hiciste tan feliz... tu dulzura, tu creatividad, tu inteligencia. Ahhh, mi niño, me encantaba verte dormir, me encantaba llegar del trabajo y recibir tus abrazos".

Las investigaciones sobre la muerte del niño de 2 años, quien falleció asfixiado tras ser olvidado en un auto por su cuidadora, siguen en curso. La familia del menor atraviesa un profundo dolor, mientras que las autoridades evalúan las medidas legales que podrían tomarse en este caso.