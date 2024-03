¡No midió las consecuencias! Reconocida actriz CASI PIERDE LA VIDA tras someterse al ayuno intermitente

Una reconocida actriz sorprendió a todos sus seguidores al revelar que estuvo a punto de perder la vida tras someterse al ayuno intermitente con la finalidad de bajar de peso.

Últimamente, muchas mujeres recurren a esta nueva práctica que, según indican, promueve el bienestar y la pérdida de peso. Sin embargo, un reciente caso relacionado a esta modalidad para adelgazar causó conmoción en todo el continente americano.

Y es que la reconocida actriz de Televisa, Florencia de Saracho, confesó que vivió momentos de terror al padecer graves riesgos de salud tras someterse a este popular régimen alimenticio sin contar con supervisión médica, ni asesoramiento profesional.

De acuerdo, al video compartido en sus redes sociales, la querida estrella de telenovelas como 'Amor bravío' y 'Yo amo a Juan Querendón' compartió su experiencia, alertando a todos sus seguidores de los peligros que pueden surgir al recurrir a este método de adelgazamiento.

Según contó, ella lo hacía de forma natural, es decir, no tenía tiempo para desayunar, por lo que se mantenía alrededor de 16 horas sin ingerir alimento.

Enseguida, señaló que debido a este régimen alimenticio le descubrieron una hiperglucemia grave que finalmente la obligó a recibir tratamiento médico para superarlo.

"Fue por el ayuno intermitente que me descubren una hiperglucemia hipergrave", agregó.

Finalmente, la actriz confirmó que ahora ya no puede recurrir a ese tipo de método para perder peso, puesto que su organismo no lo recibe bien.

" (...) Yo no puedo hacer ayuno intermitente, a mí no me cae bien", concluyó la reconocida figura de México.