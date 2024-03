¡Para llorar! Madre vuelve a ver a su hija fallecida mediante programa de realidad virtual y su reacción conmueve

La tecnología avanza día a día, y nos permite envolvernos en experiencias que nunca antes habríamos imaginado. Una de estas le ocurrió a una madre de familia, que mediante un programa de realidad virtual se reencontró con su hija fallecida.

En Tiktok, rápidamente se viralizó la conmovedora reacción de la madre, pues se capturó uno de los momentos más emotivos que la tecnología ha dado en los últimos meses. Dicho metraje ya cuenta con más de nueve millones de vistas y 900 mil 'me gusta'.

Mediante un programa de realidad virtual enlazado con un estudio para afinar la experiencia de 'Virtual Reality' (VR), se consiguió recrear la imagen y voz de Na Yeon, niña que perdió la vida por un trágico accidente. Además, se vinculó el sistema con una inteligencia artificial para brindar respuestas reales.

Gracias a este complejo e innovador sistema la madre pudo ver y hablar con una representación virtual de su hija, la cual significó un emotivo y conmovedor encuentro, donde la mujer pudo incluso conversar con su menor.

Se escucha a la niña decir: "Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué piensas de mí? Te extraño". Esto generó la respuesta de su madre, que con lágrimas en los ojos expresó: "Yo también te extraño, mi Na Yeon. Mamá te extraña mucho y quiere darte un abrazo".

Como era de esperarse, el metraje generó una inmensa reacción de las redes sociales, que hicieron llegar diversas muestras de apoyo y amor a la claramente afectada madre.

Sin embargo, otras personas abrieron un debate amplio sobre el uso de la realidad virtual para esta clase de situaciones, expresando que la tecnología estaba siendo utilizada de una forma errónea.

"Como le decía mi bella Na yeon. Voy a llorar", "Siento que es como abrir la herida de nuevo", "Imagínate como sufrió cuando se dio cuenta de que no es real", "El hecho de que su madre está tratando de abrazarla y tocarla me mata", "Y acá es donde una mujer llora de verdad", "Como intenta tocarla y no puede. Mi corazón se está rompiendo en pedacitos", "Vine a reírme y terminé en terapia", "Se metió el mundo al ojo", fueron algunos de los comentarios destacados.