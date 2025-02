Tensión en Estados Unidos por orden ejecutiva que prohíbe a mujeres trans participar en deportes femeninos

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tensión en los Estados Unidos. Como es de público conocimiento, los demócratas no están para nada de acuerdo con la nueva política implementada por el gobierno repulicano de Donald Trump. En tal sentido, la gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, señaló que no acataría la orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos.

El mandatario norteamericano no se ha tomado bien la desobediencia de Mills y ha amenazado a su gestión, indicando que le recortará los fondos federales en caso no cumpla con la orden ejecutiva que firmó. Así, Trump está decidido a que las deportistas trans no participen en la categoría femenina en ninguno de los cincuenta estados de su país.

Momento incómodo entre autoridades

En una conferencia transmitida, Trump se encontraba revisando las políticas de su gobierno, cuando comentó sobre la negativa de la gobernadora de Maine a acatar sus decisiones respecto a las deportistas trans. Mills, quien se encontraba entre los presentes, insistió en que no cumpliría con la norma.

"¿No vas a acatar la norma? Nosotros somos la ley federal. Más te vale cumplirla, porque si no lo haces no tendrás dinero de los fondos federales. Y por si acaso, si bien tu población es un poco liberal, aunque me fue bien en las elecciones allí, no quiere que los hombres participen en los deportes femeninos. Más te vale cumplirla o no recibirás fondos federales", precisó Trump.

Tras ello, la gobernadora señaló que tomaría acciones legales, a lo que el jefe de Estado norteamericano indicó que aceptaría eso, ya que "sería un caso realmente sencillo". Además, le deseó "buena suerte en tu vida política, porque no creo que vuelvas a salir elegida".

Orden ejecutiva del 5 de enero

El pasado 5 de enero, el presidente Trump asistió a una actividad celebrada en la Sala Este de la Casa Blanca, donde participaron también niñas y adultas. En dicha ocasión, el mandatario detalló que restringiría a como dé lugar la inclusión de mujeres transgénero en las competiciones deportivas que se lleven a cabo en escuelas y universidades.

"A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres. Defenderemos con orgullo la tradición de las atletas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres", mencionó al respecto.

Así, el presidente Donald Trump y la gobernadora Janet Mills tuvieron una fuerte discrepancia en el marco de la nueva política estadounidense, la cual prohíbe a las deportistas transgénero participar en la categoría femenina.