Piura: Mujer embarazada fue rescatada en helicóptero tras permanecer aislada por las lluvias

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Piura

Las lluvias en el norte del país continúan generando estragos y afectando comunidades. Por ejemplo, en Piura una mujer embarazada de 40 semanas tuvo que ser rescatada en helicóptero tras estar aislada por los embates del clima.

Gestante fue rescatada en helicóptero en Piura

Gracias a un trabajo articulado liderado por el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, se logró el traslado aéreo de emergencia de una gestante con 40 semanas de embarazo que se encontraba en grave riesgo junto a su bebé en el caserío San Martín de Congoya, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

La mujer permanecía aislada debido a las intensas lluvias y el difícil acceso por vía terrestre, lo que hacía imposible su traslado inmediato hacia un establecimiento de mayor complejidad. Ante esta situación crítica, el director de la Dirección Regional de Salud, Yoel Julca Chamba, alertó a la máxima autoridad regional para activar las gestiones necesarias que permitan salvar la vida de la madre y del bebé.

De inmediato, el gobernador Luis Neyra coordinó con la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú, instituciones que brindaron un valioso apoyo para concretar el puente aéreo. La FAP facilitó sus instalaciones y el Ejército dispuso un helicóptero para realizar la evacuación aeromédica desde la zona afectada.

Gracias a esta rápida intervención, la gestante fue trasladada con éxito hasta el Hospital Santa Rosa de Piura, donde actualmente recibe atención especializada por parte del equipo médico.

Las autoridades regionales agradecieron el compromiso y la solidaridad de las Fuerzas Armadas, cuyo apoyo permitió salvar la vida de la madre y su bebé, demostrando que el trabajo conjunto es clave para responder ante emergencias en las zonas más alejadas de la región.

Mujer dio a luz y ya se encuentra estable

Tras llegar al centro de salud, el MINSA dio a conocer que la fémina pudo dar a luz por cesárea. Por suerte, tanto ella como recién nacido se encuentran estables y recibiendo la atención correspondiente.

"Recibió atención médica oportuna y dio a luz por cesárea a un bebé en buen estado de salud, logrando salvaguardar la vida de la madre y del recién nacido. Tanto la madre como el bebé se encuentran estables y bajo observación médica", indicaron.

En resumen, una mujer embarazada fue rescatada en helicóptero en Piura tras permanecer aislada por las lluvias. Esto se logró gracias a un trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Piura y la Fuerza Aérea del Perú.