Más de 33 mil viviendas son supervisadas por el Minsa para combatir el dengue

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Piura

En un contexto de lucha contra la enfermedad del dengue, el Ministerio de Salud (Minsa) desarrolló una inspección en la región de Piura donde se observaron más de 33 mil viviendas.

El resultado de la supervisión del trabajo conjunto del Minsa con la Dirección Regional de Salud dio como resultado que, en 1,464 viviendas se registraron presencia de huevos, larvas o pupas.

En favor de la lucha conta el dengue, se ejecutó en Piura una campaña de control larvario en 33,873 casas que forman parte de los establecimientos de salud de I- 2 Lágrimas de Curumuy, I-3 Víctor Raúl Haya de la Torre, I-4 Los Algarrobos, I-3 San José y I-4 Pachitea.

La actividad se desarrolló en cumplimiento del Plan de prevención y control del dengue 2026, elaborado por el Minsa. Además, se desplegaron más de 40 inspectores en las zonas del distrito piurano.

Incluso, fueron 1,464 viviendas las que se registraron con presencia de huevos, larvas o pupas del zancudo tipo Aedes aegypti.

Asimismo, se registraron 3952 viviendas cerradas y 196 viviendas que no permitieron la actividad de inspección. Por esta razón, el personal de la Diresa insta a que la población pueda facilitar estas actividades realizadas por trabadores especializados.

¿Cómo se desarrolla la inspección?

Para realizar el correcto procedimiento de la supervisión, el personal equipado ubicará los depósitos de agua que se almacenan en la casa.

Una vez que se encuentren identificados, el inspector aplicará el larvicida piriproxifen, insumo seguro y aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, los especialistas correspondientes realizarán la captación de febriles y a través de la ficha de autoevaluación "10 minutos contra el dengue", educarán a las familias en el tema.

De igual manera, es importante recalcar el uso de repelentes en las zonas expuestas al cuerpo y colocar mallas en puertas, ventanas y permitir el ingreso del personal durante las acciones de control vectorial (control larvario y fumigación).

Información

Para resolver dudas sobre el dengue, el Minsa pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de información y orientación a través de la Línea 113, opción 1.

También se puede acceder a este servicio mediante los aplicativos WhatsApp o Telegram a los números 952 842 623 y 955 557 000, así como a través del correo institucional [email protected].

Estas medidas son de gran ayuda para que la desinformación no juegue en contra al momento de enfrentarse a la enfermedad y combatir el dengue.