Mbappé confiesa que uno de sus partidos más difíciles fue contra Perú en el Mundial de Rusia 2018

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plena preparación para su primer encuentro en el Mundial 2026 frente a Sengal, Kylian Mbappé sorprendió al incluir el partido contra Perú en Rusia 2018 entre los más complicados de su carrera.

En entrevista con el influencer deportivo Fiagoball, el delantero del Real Madrid confesó que aquel encuentro lo marcó por la intensidad y el ambiente en el estadio de Ekaterimburgo, rindiéndose ante la pasión de la hinchada peruana.

"Tenía la sensación de que estábamos jugando en Perú, [aunque estuviéramos al otro lado del mundo]", señaló.

La hinchada que hizo historia

El recuerdo no es casual. En Rusia, miles de peruanos viajaron para acompañar a la selección en su regreso a una copa mundial de fútbol tras 36 años de ausencia. En Ekaterimburgo, el color rojo y blanco copó las tribunas y generó un ambiente que impresionó incluso a los campeones del mundo.

Aún con ello, Francia terminó imponiéndose por 1-0, pero reconociendo que el partido fue uno de los más exigentes de la fase de grupos, lo que se refleja al compararlo incluso con el partido contra la Argentina de Messi con la que ganó 4 - 3, un resultado bastante distante al de la 'Bicolor'.

Perú en Rusia 2018

La selección dirigida por Ricardo Gareca llegaba al segundo partido del grupo C con la obligación de sumar puntos para mantener opciones de clasificación. Tras la derrota inicial ante Dinamarca, el choque con Francia era decisivo.

Perú mostró orden y garra, generó ocasiones claras —incluido un disparo de Aquino que rozó el travesaño—, pero no pudo evitar el gol de Kylian Mbappé, que a los 19 años se convirtió en el héroe francés y en el verdugo de la blanquirroja.

A pesar de la eliminación temprana, la participación peruana fue recordada por la entrega de sus jugadores y el fervor de su hinchada, considerada una de las más numerosas y vibrantes del torneo.

Un recuerdo que trasciende

Que Mbappé, hoy estrella consolidada y campeón del mundo, destaque a Perú como uno de sus rivales más difíciles, es un reconocimiento al impacto que tuvo la selección en Rusia 2018. No solo por lo futbolístico, sino por la atmósfera creada por los aficionados, que hicieron sentir a los franceses como visitantes en un estadio ruso.

La confesión de Mbappé revive la memoria de un Mundial que, aunque breve para Perú, dejó huella en la historia. El partido contra Francia fue un choque desigual en nombres, pero equilibrado en intensidad y emoción. La hinchada peruana se convirtió en protagonista y el propio Mbappé lo confirma: aquel día, en Ekaterimburgo, la blanquirroja jugó como si estuviera en casa.