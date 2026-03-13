Ejecutivo realiza envío de 300 toneladas de víveres a regiones afectadas por lluvias

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este viernes partieron desde el Callao siete camiones llevando 300 toneladas de víveres como ayuda humanitaria por parte del Gobierno para las regiones afectadas por las intensas lluvias. De acuerdo con el jefe de INDECI, Luis Enrique Vásquez, el Gobierno está comprometido a que llegue de manera oportuna y transparente.

300 toneladas de víveres entregadas por lluvias

Siete camiones con víveres partieron la mañana de este viernes 13 de marzo hacia las regiones afectadas por las intensas lluvias. Ello, con el fin de atender las demandas de la población afectada.

Según se informó en el último reporte de la entidad, producto de las fuertes lluvias, se generaron 3092 emergencias, con las cuales 22 mil 493 personas han quedado damnificadas.

Durante la ceremonia de partida de los buses en el Callao, el jefe de Indeci, Luis Enrique Vásquez, precisó que esta acción parte del trabajo articulado entre el Gobierno y el sector privado "con el objetivo de garantizar que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna, organizada y transparente", precisó.

Entre los implementos a donar se encuentran víveres, alimentos no perecibles, carpas, balones de gas, entre otros, sumando en total 13 toneladas de ayuda. Entre los destinos de estos vehículos se encuentran Cajamarca, Lambayeque, Huancavelica.

El jefe del Indeci indicó que los departamentos del país más afectados por las lluvias siguen siendo Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

Van 1177 distritos declarados en emergencia

El 12 de marzo, el jefe del Indeci ofreció un reporte desde el COEN en donde informó sobre el número de distritos declarados en emergencia, cifra que ha aumentado tras el último registro presentado el pasado 9 de marzo.

Si bien el pasado lunes se informó que el 52% de los distritos han sido declarados en emergencia, a este momento, la cifra se ha incrementado hasta un 62%.

Por ello, se informó que se han declarado en emergencia a 1177 distritos por existir un riesgo inminente o por los daños ocasionados por el fenómeno El Niño.

Son 63 los fallecidos en lo que va del año

Como lamentable consecuencia, 63 personas han fallecido a causa de estos acontecimientos. De estos, la mayoría se han registrado en el departamento de Áncash. Además, del total 12 de los decesos se produjeron durante este mes de marzo.

En cuanto a la infraestructura comprometida, el titular del Indeci indicó que se han contabilizado 1112 viviendas destruidas y 8515 inmuebles han quedado inhabilitados.