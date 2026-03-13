Piura: Hallan cuerpo de adulto mayor que fue sepultado en combi tras deslizamiento de tierra

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Después de dos días de intensas labores de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un adulto mayor que falleció enterrado, luego de que un deslizamiento sepultara la combi en la que se trasladaba junto a su esposa en Piura. Las labores de búsqueda continuarán para rescatar los cuerpos de todas las víctimas.

El cuerpo del adulto mayor, identificado como Palermo Saavedra Huanca (91), fue encontrado aproximadamente a las tres de la tarde del viernes 13 de marzo por los rescatistas que vienen realizando labores en el sector Peña Llorona, en Ayabaca, lugar donde ocurrió el trágico accidente. El cuerpo del hombre fue trasladado a su vivienda por rescatistas y pobladores de la zona.

Continúan las labores de búsqueda

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando una gran parte de un cerro se vino abajo, dejando enterrados a dos vehículos que circulaban por la zona. Desde entonces, la Policía Nacional, brigadas de rescate y pobladores voluntarios de la zona se organizaron para colaborar con las labores de búsqueda.

El primer cuerpo hallado fue el de Elio Andino Chinchay, el jueves 12 de marzo, y desde entonces se han continuado las labores para ubicar a los desaparecidos. Entre ellos se encuentra la esposa de Saavedra Huanca, Delia Manchay Chuquicóndor, quien viajaba junto a su esposo en la combi.

Cabe resaltar que las autoridades han realizado un despliegue en la zona del accidente con el objetivo de encontrar a más víctimas del deslizamiento. Para ello deben retirar capas de lodo y vegetación. Los pobladores de la zona también están apoyando con la búsqueda, rastreando posibles puntos donde podrían estar las víctimas.

En Piura, hallan cuerpo de adulto mayor tras deslizamiento que arrastró combi en Ayabaca https://t.co/H9u6rf0vYh



📹 Video: Mario Moncada pic.twitter.com/S0pIwvQzXQ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 14, 2026

Huaico sepulta dos vehículos

El pasado 11 de marzo, de acuerdo con testigos, una minivan de transporte de pasajeros y una camioneta fueron arrastradas por el lodo y las rocas. Se estima que entre 12 y 15 personas quedaron atrapadas dentro de las unidades. Solo dos pasajeros lograron salir con vida antes de que los vehículos quedaran completamente cubiertos. Entre los afectados se encontrarían docentes que se trasladaban por la vía.

El deslizamiento interrumpió totalmente el tránsito hacia la ciudad de Ayabaca. Pobladores y conductores permanecen en alerta a la espera de la llegada de maquinaria pesada y equipos de rescate que permitan remover el material acumulado.

Es así que, las labores de búsqueda continúan en la zona con la participación de rescatistas, policías y pobladores voluntarios. Las autoridades esperan ubicar a las demás víctimas que permanecen desaparecidas bajo el lodo y los escombros, mientras el acceso al lugar sigue siendo complicado por la inestabilidad del terreno.