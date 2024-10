Ate: ¡Terrible! Trabajador municipal disparó a su expareja frente a su familia en una juguería

Un intento de feminicidio conmocionó a los vecinos de Ate cuando un trabajador municipal disparó contra su expareja en el interior de una juguería. Se informó que el agresor ya contaba con una orden de alejamiento.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió el día de ayer, 30 de octubre, cuando el atacante identificado como Juan Carlos Llallahui de la Cruz ingresó a la juguería donde su expareja disfrutaba de un agradable momento junto a sus familiares. El sujeto, sin ningún remordimiento, sacó un arma de fuego y disparó contra la mujer, quien intentó esconderse detrás de una refrigeradora.

Tras recibir los impactos de bala, la víctima, Mayra Vásquez Mantilla, fue trasladada al Hospital de Ate para recibir atención médica. La madre de la mujer indicó que Llallahui de la Cruz ya contaba con una orden de alejamiento y medidas de protección tras las denuncias anteriores que le impusieron por acosarla a todos lados que iba.

Asimismo, reveló que el agresor trabajaría como miembro de seguridad del alcalde de Ate, Franco Vidal. Esta situación ha aumentado la preocupación entre los vecinos, ya que se trata de una persona en un cargo de confianza pública.