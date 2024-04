Balacera en el Rímac: ¡Tragedia! Taxista muere mientras esperaba a su pasajero afuera de una 'cubanada'

Un nuevo crimen ha sido cometido en el distrito del Rímac. Esta vez, un taxista murió producto de una balacera mientras estaba a la espera de su pasajero en los exteriores de un local donde se realizaba una 'cubanada'.

El lamentable hecho tuvo lugar alrededor de las 04:40 a.m. en la cuadra 1 de la avenida Tarapacá, donde cuatro sujetos llegaron a las afueras del mencionado recinto a bordo de motos lineales y abrieron fuego en contra de todos los presentes.

Entre ellos se encontraba la víctima, que ha sido identificada como Alexander Guerrero Torres (35), conductor que perdió la vida tras sufrir el impacto de un proyectil en el pecho. Ahora, sus restos fueron llevados a la Morgue, mientras su vehículo fue derivado a la comisaría.

Exitosa pudo conversar con uno de los taxistas que estuvo presente y dio mayores detalles de esta balacera registrada en el distirto del Rímac.

Según relató, él se encontraba al lado de la víctima cuando los sujetos abrieron fuego. Y si bien ambos se tiraron al suelo para salvaguardar su integridad, su compañero fue alcanzado por uno de los disparos.

"Mi carro ha estado estacionado al frente de la puerta. Yo he estado sentado allí y mi compañero ha estado a mi costado. Ahí, ha venido una moto y ha emitido una ráfaga. Cuando he escuchado la bala, me he tirado al suelo. Él también, pero cuando yo me estaba arrastrando, él ya estaba ensangrentado todo. No reaccionaba", declaró para nuestro medio.