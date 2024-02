'El Huaralino' en peligro: Administrador denuncia amenazas y no descarta dejar el local ante extorsiones

Lamentable. El administrador de 'El Huaralino', Juan Pablo Fernández, ha denunciado que es víctima de amenazas por parte de un grupo de extorsionadores desde diciembre del año pasado.

Según informó el propio empresario, recibe videos y mensajes donde le advierten que su vida está en peligro si no se comunica con los mencionados delincuentes. Ello pese a que se haya descargado un aplicativo para bloquear este tipo de llamadas.

"Desde el mes de diciembre he estado recibiendo amenazas. (...) Los mensajes es que me dan una hora como para llamarlos para ponerme de acuerdo con él. Otros me dicen que se me acaba la hora, si no, vas a morir. Que ni mis cámaras me van a salvar porque están detrás mío", declaró.