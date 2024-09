Chiclayo: ¡De terror! Hombre confiesa haber ayudado a su tío a deshacerse de un cadáver: "Pensé que era basura"

El crimen del prestamista José Fernández Coronel, encontrado muerto en Chiclayo, ha tornado un giro oscuro, luego de que un hombre, que trabaja como mototaxista confesara haber ayudado a su tío a deshacerse del cadáver, pensando que se trataba de una bolsa con basura.

Recordemos que Fernández Coronel fue reportado como desaparecido el pasado jueves 12 de septiembre, siendo encontrado su cuerpo sin vida en plena vía La Victoria-Monsefú el miércoles 18.

Luis Asparo Morí, mototaxista involucrado en el crimen, confesó que Wenceslao Apajo Tenazoa, presunto asesino, le pidió ayuda para esconder el cadáver.

En medio del velorio de Fernández Coronel, al cual asistió, el hombre reveló para La República que durante la madrugada del viernes 13, su tío lo llamó para botar unas bolsas con "excremento de cuy".

Confundido pero atareado por el tamaño de las bolsas de basura, el joven no presagió que al interior de las mismas yacían los restos del comerciante asesinado, que ingresó al inmueble de su tío la noche anterior, para cobrarle una deuda.

"Dormí (en la casa de Aspajo Tenazoa) y cuando me levanté vi a mi tío tratando de cargar una bolsa que pesaba bastante. Le dije para ayudarlo, pero me dijo que no, que en el corral había más bolsas. A mí me dijo que era excremento de cuy, en ningún momento me dijo otra cosa", declaró.