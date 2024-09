Comas: Allanan búnker de brazo armado del peligroso criminal 'El Monstruo'

Un exitoso operativo de la Brigada Especial contra el Crimen Organizo logró la intervención del bunker de 'John Jairo', un peligroso brazo armado del 'Monstruo'. Todo esto ocurrió en Comas, y contó con la presencia de autoridades policiales.

John Jairo sería uno de los más sanguinarios sicarios que trabajaba con el criminal, y tendría varios asesinatos a su nombre. Todo relacionado con el cobro de cupos en el distrito.

Dentro del bunker se encontró a la pareja del delincuente, además de una enorme cantidad de municiones y armas de guerra, las cuales habrían sido utilizadas en los crímenes perpetrados por esta organización criminal.

En diálogo con Exitosa, el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ezequiel Poma, realizó un balance de todo el armamento encontrado en la edificación, que servía como un punto de secuestro y almacén.

Además, reveló que en los exteriores del bunker habían varias cámaras de seguridad, que le permitían a los criminales verificar la entrada y salida de sus cómplices, además de notificar con tiempo la presencia de policías, de tal forma que pudieran resguardarse y mantenerse en la clandestinidad.

Con la evidencia recogida, se espera avanzar considerablemente en las investigaciones para capturar a este peligroso delincuente, que continúa sembrando el terror en Lima Norte.

Erick Luis Moreno Hernández es considerado por la PNP como el secuestrador más buscado del Perú. Entre los crímenes que se le imputan está el de sicariato, extorsión y atentado contra la tranquilidad pública.

Como se recuerda, a finales de agosto se difundieron audios en donde se escuchaba con mucho descaro al secuestrador más buscado del Perú que, de manera temeraria, señalar que él no estaba escondido y enviaba amenazas a sus rivales. Uno de ellos, Lucano Cotrina, alias 'Jorobado' y sus acólitos.

"Estoy en la calle, mira, para que no digas que estoy como rata escondida. ¿Por qué matas a choferes inocentes? ¿Te das cuentas? Collique no te quiere, por haber matado a tanta gente inocente, amigos, personas que quieren salir adelante, les cortas las alas, compadre. Eso no se va a permitir ¿Me entiende o no?", señaló el "benevolente" delincuente.