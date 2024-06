Jaime Carmona: Cámara capta MOMENTO en que sicarios llegan a restaurante para asesinar a cantante

Jaime Carmona es una nueva víctima de la criminalidad. El cantante de cumbia fue asesinado por dos sicarios que lo interceptaron en un conocido restaurante ubicado en el distrito de Independencia. Una cámara de seguridad de la zona registró el preciso momento del ataque.

La noticia del fallecimiento de Jaime Carmona ha causado gran conmoción en la industria musical. Y es que según testimonios de sus familiares, el artista nunca recibió amenazas ni ningún tipo de aviso que pusiera en peligro su vida.

Sin embargo, este último martes, 12 de junio, en horas de la madrugada, su vida se apagó luego de que dos sicarios lo sorprendieran mientras él se encontraba brindando un show en vivo en el restaurante 'Muelle 21' de Independencia.

Es así que, de acuerdo a las imágenes difundidas, se puede ver cómo estos dos delincuentes llegan a bordo de una moto lineal y se dirigen hacia el local de comida marina.

Aunque ambas personas desaparecen de la escena, la cámara de la zona pudo registrar el sonido de los disparos, los cuales habrían sido más de cinco.

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene analizando las imágenes con la finalidad de dar con los responsables de este fatídico crimen. Sumado a ello, el local donde ocurrió todo fue clausurado, puesto que no contaba con el permiso para la realización de shows en vivo.

Una gran cantidad de familiares, amigos y seguidores llegaron hasta el local de eventos, 'El Huaralino', para darle el último adiós a Jaime Carmona, quien fue asesinado la madrugada de este último martes, 11 de junio en el distrito de Independencia.

Cabe precisar que, hasta la fecha, no se conoce el móvil de este crimen aunque se presume que podría tratarse de un posible cobro de cupos.

El hermano de Jaime, Anderson Carmona, reveló en exclusiva a los medios que jamás notó que su familiar recibía amenazas para entregar a cambio dinero.

"Yo no he estado presente, he llegado con toda mi familia al lugar de la situación (...) ya no hemos podido hacer nada", fueron sus sentidas palabras.