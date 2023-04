Comerciante es extorsionado por extranjeros que le piden dinero a cambio de no atentar contra su negocio y familia

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Policial

El joven comerciante Ronald Silva es el dueño de un pequeño puesto de comida marina en carretilla que viene siendo amenazado por un grupo de extorsionadores. Los delincuentes le han pedido grades sumas de dinero asegurando que, en caso de negarse, su familia y negocio estarían en alto riesgo.

Silva asegura que lo que "saca para el día" vendiendo ceviche y demás platos marinos es lo único que tiene para entregarle a los delincuentes. Además, precisó que es un negocio junto a su esposa que recién esta emprendiendo.

Así pues, sostuvo que los extorsionadores le han mencionado que conocen donde vive junto a su familia y podrían atentar contra su vida en cualquier momento.

"Me amenazan pidiéndome el dinero que uno saca para el día. Es un negocio que recién estoy emprendiendo con mi esposa. Me dijeron, primero, 5 mil soles, han ido bajando a 500, después a 200, después piden 100 soles. Dicen que me tienen rastreado, a mi casa y a toda mi familia, que tienen balas para mí", expresó Silva para América Noticias.

Claramente afectado por las amenazas, Ronal Silva expresa su preocupación por su situación pues, aunque él continuará trabajando, las constantes amenazas respresentan un peligro inminente hacia su persona.

¿Qué dicen los extorsionadores?

El programa de noticias logró acceder a uno de los audios que le envío uno de los inescrupulosos a su teléfono.

En un intento por intimidarlo, los extorsionadores lo amenazaron con atentar contra tu pequeño negocio, alegando que "solo piden 100 soles".

"Yo lo que te estoy diciendo es que se evite problemas con nosotros y haga la colaboración tranquilamente. Son 100 soles que le vamos a recibir. Un no como respuesta el movimiento no te lo va a recibir. Es tu tranquilidad, es tu propiedad, hermano", se le escucha a uno de ellos.

Como se sabe, el delito de extorsión es sancionado con pena privativa de la libertad en un periodo de tres a cinco años.

Pedido a las autoridades

El emprendedor Ronald Silva solicitó a las autoridades que puedan actuar y brindar medidas de apoyo frente a las evidentes amenazas contra su vida. En esa misma línea, les pide que velen por la seguridad que los negociantes necesitan para trabajar con tranquilidad y puedan seguir llevando un sustento a sus familias.

De esta manera, el comerciante que viene siendo amenazado por extorsionadores extranjeros afirma que seguirá trabajando con mucho esfuerzo y no se dejará amedrentar por las exigencias de los facinerosos.