¿De mendigo a magnate? Reciclador sorprende con más de 250 mil soles en su cuenta bancaria

Pool Mendoza Torres, un reciclador que solía dormir en los parques de Villa María del Triunfo, ha pasado de la pobreza a la riqueza en cuestión de semanas. Sin embargo, esta historia de aparente superación personal resultó ser parte de una red de estafadores que engañó a numerosas personas.

Según el testimonio de Mendoza Torres, mientras trabajaba en las calles del mencionado distrito, una persona se le acercó y le ofreció 400 soles a cambio de entregar su DNI para abrir una cuenta bancaria.

"Me pidieron mi DNI y me dijeron que no tenía cuenta, por lo que me sugerían bancarizarme para poder solicitar un préstamo. Me pidieron que escribiera el número de mi documento en un papel y me tomaron fotos. Si les daba todo eso, me darían 400 soles", relató el reciclador a las autoridades.