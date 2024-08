¡De terror! Mujer se lanza de vehículo en movimiento para evitar ser secuestrada por taxista de aplicativo

Una mujer vivió auténticos minutos de terror a bordo de un servicio de transporte pedido por aplicativo, pues el conductor del vehículo, un falso taxista, trató de secuestrarla una vez su víctima se encontró dentro del auto. Sin embargo, la joven logró escapar, saltando de la unidad en movimiento.

A pesar de que arriesgó su vida al tratar de escapar del hombre, no le importó quedar gravemente herida con tal de escapar de su agresor, el cual estaba armado con un cuchillo.

Según el relato de la agraviada, decidió tomar un taxi por un conocido aplicativo desde Carmen de la Legua, en Callao, hasta la avenida Javier Prado, en San Isidro. De acuerdo con su versión, hubieron actitudes sospechosas durante el viaje, que la mantuvieron alerta.

No fue hasta que el hombre la comenzó a mirar fijamente por el espejo retrovisor y sacó un cuchillo que la joven entró en pánico. Además, se desvió de la ruta que indicaba el aplicativo, poniéndole pestillo y seguro a las ventanas y puertas.

Por fortuna, pudo bajar el vidrio con las manijas, sacando medio cuerpo por la ventana para pedir ayuda a los gritos. El sujeto no se inmutó ante sus llamados de ayuda, y siguió conduciendo, hasta que se topó con un semáforo en rojo.

"No me quitaba la mirada de encima y me parecía raro. Cuando pasamos por la avenida Colonial, él sacó un cuchillo y lo puso en la guantera del auto. En eso entro en alerta y comparto mi ubicación. Bajé la luna y le dije que pare, pero no me hizo caso, entonces saqué mi cuerpo y empecé a gritar", declaró.