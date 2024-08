Hombre muere tras ser empujado al vacío por desconocido en San Juan de Miraflores

Un terrible crimen ha conmocionado a los vecinos de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, en donde un hombre fue empujado al vacío desde un cerro por un sujeto desconocido, muriendo tras la brutal caída.

Esto ocurrió en el asentamiento humano San Francisco de la Cruz, y la víctima, de 37 años, fue identificada como Jaime Chachaque. Lo más escalofriante de su muerte es que el preciso momento de la misma fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona.

En diálogo con Exitosa, María Elena Chachaque, hermana de la víctima, manifestó sentirse sumamente indignada y entristecida por la forma cómo han avanzado las investigaciones, solicitando al Poder Judicial una pena dura contra el asesino de su familiar.

"Yo pido justicia para mi hermano. No quiero que lo suelten, el chico tiene un abogado, y nosotros no tenemos. Le pido a la fiscal, Claudia Montes, que no suelte al asesino, que no solo lo empujó, sino que le robó", declaró.