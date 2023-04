DJ causa indignación tras amenazar a menor: La voy a quemar como el venezolano Sergio Tarache

Una menor de edad está viviendo un infierno. A sus cortos 15 años, fue víctima de violencia física, violación sexual y acoso por parte de un hombre llamado Wilber Rodríguez Sánchez, quien es conocido en el Callao como DJ Amenaza. El sujeto incluso confesó que quemará a la joven, tal y como lo hizo el venezolano Sergio Tarache en plaza Dos de Mayo con Katherine Gómez.

El noticiero de América Televisión expuso el caso de una menor de edad que está siendo amenazada por un sujeto de 28 años. La madre de la víctima reveló que todo inició cuando decidió celebrar el cumpleaños de su hija y él fue como DJ de la fiesta.

El sujeto identificado como Wilber Rodríguez Sánchez tiene gran popularidad en el Callao, ya que a menudo es contratado en diferentes fiestas de la ciudad portuaria. Pero fue en la fiesta de la adolescente, de 15 años, que se habría obsesionado de ella.

La madre de la víctima reveló que un inicio, creía que Rodríguez Sánchez tenía buenas intenciones con su hija, por ello le permitía mantener comunicación con la menor de edad.

"Me descuidé de mi hija y él aprovechó eso. Cuando yo una para su casa, él me decía que ella estaba bien, parecía una buena persona, no pensé que iba abusar de mi hija", indicó.

Con el pasar del tiempo, la madre de la menor de 15 años empezó a notar que su hija estaba siendo víctima de violencia física.

"La veía golpeada, en los brazos, en las piernas, un día le rompió la nariz, otro día le rompió la boca. Ella no me quería decir. La mamá de él la ocultaba porque cinco días mi hija no aparecía y cuando la iba buscar la señora me decía que habían salido, que se habían ido a comer", contó.