El Agustino: ¡Indignante! Serena es acosada y golpeada por ladrón que había sido puesto en libertad

Un reciente hecho de inseguridad ciudadana ha indignado al distrito de El Agustino. Un ladrón que había sido detenido por los agentes del orden fue liberado e inmediatamente volvió a robar. La víctima fue una serena del municipio, quien denuncia haber sido acosada y golpeada por el delincuente puesto en libertad.

El criminal fue identificado como Juan Carlos Huayta, alias 'Caradura', a quien el serenazgo logró capturar nuevamente tras este terrible episodio. Al respecto, el gerente de la Municipalidad de El Agustino dio mayores detalles sobre lo ocurrido el último lunes 29 de mayo.

Los hechos ocurrieron cuando la agente del orden se encontraba fuera de su horario laboral, luego de que la serena deje a su menor hijo en el colegio. Allí, el ladrón se acercó a decirle comentarios impropios para, posteriormente, quitarle el celular.

Tras lograr quedarse con el dispositivo, el malhechor huyó. Sin embargo, la víctima logró alcanzarlo cuando intentaba robar a otras dos ciudadanas. En su intento por reducirlo, la serena lo enfrenta y recibe un golpe en el estómago como respuesta.

"Lo vuelvo a ver el haciendo el mismo modus operandi con otra féminas a dos cuadras más abajo y logro reducirlo para que me devolviera el teléfono. Negándose en todo momento que no había agarrado nada, me mete un puñete en el estómago y vuelve a escapar. Mis compañeros logran capturarlo", contó.