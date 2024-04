¡Estaba acorralada! Madre de familia tira su dinero al interior de su casa para evitar robo en Comas

La delincuencia no deja de avanzar en el distrito de Comas. Esta vez, una madre de familia estuvo cerca de ser una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, pero tomó una radical medida al notar la presencia de un delincuente. ¿Qué hizo?

Los hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad ubicada al interior de la vivienda de la mujer, quien desciende de un vehículo rojo y se dirige a su domicilio a la espera de que le abran la puerta.

En dicho instante, dos sujetos llegan en una moto lineal y uno de ellos baja para abordar a la madre de familia con un arma de fuego para exigirle que entregue la cantidad de dinero que reciéntemente había retirado.

Producto del terror y para evitar que el ladrón se salga con la suya, la agraviada decidió tirar el morral en el que tenía guardado el monto al interior de su vivienda.

Tras ello, el criminal le exigió que lo sacara de ese lugar y se lo dé. No obstante, ante la negativa de la mujer, desistió de sus intenciones, se dirigió a la moto lineal y huyó junto a su cómplice.

Ante esta tentativa de robo a mano armada en Comas, los vecinos de este sector del distrito han alzado su voz de protesta y expresan la preocupación que sienten ante los niveles de inseguridad ciudadana en los últimos días.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de una vecina, esta zona carece de presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que las personas que transitan por este lugar están expuestos a ser víctimas de la delincuencia.

"Como no hay resguardo policial, han vuelto los asaltos. No vienen entre uno, entre dos o tres vienen. Cuando están con arma, uno no puede meterse. (Necesitamos) más seguridad y apoyo, porque siendo un paradero final donde hay alumnos y señoras, queremos más seguridad", dio a conocer a nuestro medio.