Fiscal es amenazada por presunta red criminal de 'El Monstruo' desde Ancón I tras condena de delincuente

La fiscal que logró la condena de un delincuente que ahora cumple su sentencia en el penal de Ancón I denunció que viene recibiendo amenazas de muerte. Según fuentes policiales, estas provendrían de la red criminal ligada a 'El Monstruo'.

El Poder Judicial sentenció a 33 años de prisión efectiva a José Christian Supanta Huamani luego de que en agosto de 2023 fuera captado efectuando un violento asalto que dejó a una víctima gravemente herida. La fiscal a cargo del caso se encargó de presentar las cámaras de seguridad y testimonios para finalmente conseguir una condena contra el criminal.

Sin embargo, su papel en este caso estaría poniendo en riesgo su vida. Y es que, tras el encarcelamiento del criminal, la fiscal empezó a recibir audios amenazantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), estas intimidaciones estarían vinculadas a la red criminal liderada por Erick Moreno, alias 'El Monstruo'.

"No temo por mi vida. Esto no es contra mí, sino contra la justicia. No podemos permitir que los delincuentes sigan operando con impunidad", expresó la fiscal.