¡Hartos! Vecinos frustran robo e incendian moto de presunto ladrón en Los Olivos: "La PNP no actúa"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Los Olivos fue testigo de un nuevo episodio delincuencial. Esta vez, un presunto ladrón de nacionalidad extranjera intentó asaltar a un vecino, sin imaginar que la ciudadanía iba a responder ante su pedido de ayuda, frustraría el robo e, incluso, incendiarían su moto.

Los hechos tuvieron lugar en la zona del Algodonal, donde esta nueva víctima de la inseguridad ciudadana que aqueja al distrito estaba caminando. Según indicaron los testigos a Panamericana, se encontraba circulando con su celular en la mano, lo que fue rápidamente notado por el supuesto delincuente.

"El chico se estaba yendo para allá. Tiene la costumbre de andar con el celular, hablando. Al ver que tenía un celular de 2 mil o 3 mil soles, el chico de la moto se ha bajado y le ha intentado robar", informaron.

Gritos de ayuda

Cabe decir que tras ser sorprendido por el presunto ladrón, la víctima no dudó en gritar en busca de auxilio. Precisamente, los vecinos de este sector de Los Olivos escucharon su pedido de ayuda y salieron de sus viviendas para evitar que el malhechor se salga con la suya.

De acuerdo con el reporte del caso, una enfurecida cantidad de ciudadanos hartos de la delincuencia logró frustrar este intento de robo de celular y, producto de la molestia, habrían querido linchar al joven de nacionalidad extranjera.

No obstante, prefirieron no agredirlo físicamente y, en cambio, decidieron prender su moto en llamas mientras, en presencia de la población, el acusado aseguraba que no quiso cometer ningún crimen.

Falta de autoridades

Si bien pudieron ayudar a un joven que estaba siendo víctima de la delincuencia, los vecinos de esta zona de Los Olivos han manifestado su preocupación la situación que atraviesa el distrito.

Según indicaron, este sector no cuenta con la presencia de autoridades requerida, por lo que solicitan mayores acciones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los serenos municipales.

"La gente quería lincharlo. Yo les digo que venga la Policía y sean ellos quienes la persona indicada para iniciar investigaciones. (...) Ya es momento que la población tome acción. Si la Policía y el serenazgo no toman acciones suficientes en seguridad, tenemos que hacerlo la población. No tenemos la seguridad de que nos defiendan", señaló con su incomodidad.

Cabe decir que tras este hecho, el presunto ladrón tuvo que irse caminando. Y es que además de que incendiaran su moto, la PNP tardó en llegar al lugar y no se presentaron cargos en su contra.