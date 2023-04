¡Indignante! Delincuente dispara a sereno tras persecución por robo en Surco

Un nuevo caso de inseguridad deja graves consecuencias. Esta vez, un personal de serenazgo del distrito de Santiago de Surco, fue atacado por un delincuente que estaba armado, según informa Exitosa Noticias. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 en una zona exclusiva del distrito que tiene a Carlos Bruce en su gestión.

Se comenta que los delincuentes estuvieron rondando la zona previamente, por lo que los vecinos decidieron dar aviso al serenazgo del distrito. Es aquí que dos unidades se serenazgo del distrito llegan al lugar, y en cada iban dos serenos. Se puede apreciar que de la primera unidad bajan bajan los dos efectivos.

En el video registrado por una cámara de seguridad del lugar, se ve que el sereno que iba en el asiento de copiloto, baja del vehículo y automáticamente se lanza sobre el malhechor, al parecer no esperaba que el ladrón estuviera armado, por lo que reaccionó disparándole directamente y dejó el sereno gravemente herido.

Según informaciones, el delincuente huyó con rumbo hacia el puente Atocongo, y luego con rumbo desconocido. También se informa que todo sucedió en cuestión de segundos, por lo cual muchos vecinos del lugar no supieron como reaccionar al hecho.

Se informó que el serenazgo, de quien aún se mantiene en reserva su identidad, fue trasladado rápidamente a la clínica Maisón de Santé, en Chorrillos.

Por otro lado, los vecinos que viven en la zona y aledaños, se mostraron afectado y consternados por el hecho, pues comentan que cada día la inseguridad y delincuencia está avanzando hacia ese lugar, y que actualmente es usual ver a varios sujetos en moto, los cuales se dedican a asaltar transeúnte.

"Este tipo de hechos se está volviendo común en esta zona?" preguntó la reportera.

"Con arma no, pero si hay bastantes robos. Y lo peor es que tenemos una tema con las cámaras, porque cada vez que pasa algo, el serenazgo siempre nos contesta que no hay videos. Yo de aquí a dos cuadras y ahora me siento insegura al ver asaltos con este tipo de armas" comentó en un inicio la vecina.

"Esta zona era demasiado tranquila antes, pero ahora como ves hay robos hasta con los mismo motorizados; lamentablemente serenazgo pasa cuando quiere, y lo peor es que no tenemos el apoyo con las cámaras; también pasa que una unidad de serenazgo tarda hasta una hora en llegar al lugar" finalizó.