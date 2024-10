¡Inseguridad total! Asesinan a balazos a mototaxista en PLENO paro transportista en Villa El Salvador

En plena jornada del paro de transportistas, un mototaxista fue asesinado a balazos en Villa El Salvador (VES), incrementando la preocupación por la inseguridad en el distrito que se encuentra declarado en estado de emergencia.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del mercado Las Lomas, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al mototaxista, identificado como Ángel Flores Canales, y le dispararon en varias ocasiones mientras se detenía para cruzar un desnivel en la pista.

En declaraciones exclusivas para Exitosa, testigos en la zona relataron que se escucharon aproximadamente cinco disparos, los cuales acabaron con la vida del mototaxista.

Flores Canales fue auxiliado rápidamente por vecinos y comerciantes de la zona, quienes, en un intento desesperado por salvar su vida, lo trasladaron en su propia moto al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

A pesar del esfuerzo de los presentes, lamentablemente, el mototaxista falleció poco después de llegar al centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

En esa misma línea, las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

Las cámaras de seguridad en la zona están siendo revisadas, y algunos casquillos de bala fueron encontrados cerca de un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la creciente ola de inseguridad en VES, un distrito que actualmente se encuentra bajo estado de emergencia.

Los vecinos, atemorizados por la situación, piden medidas urgentes para combatir la delincuencia, que continúa poniendo en riesgo sus vidas en medio de la crisis que vive la ciudad.

"¿Dónde están los policías? Aquí en VES ha aumentado mucho más la delincuencia. Los niños no pueden ni salir. Ya uno no puede ni abrir un negocio, porque si no, ya te están extorsionando, pidiendo cupo, y si no pagas, te pueden matar a algún familiar", expresó una vecina del mencionado distrito para Exitosa.