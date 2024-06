¡Insólito! Policía denuncia extorsión por delincuentes tras sufrir un asalto en donde se robaron hasta su uniforme

12/06/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un policía denunció ser víctima de extorsión a manos de delincuentes, días después de haber sufrido un fuerte asalto en donde los criminales le robaron hasta su uniforme.

El incidente ocurrió la noche del pasado martes 11 de junio, cuando el efectivo policial se encontraba regresando a su vivienda, ubicada en Cercado de Lima. Según se comprobó, fue interceptado por delincuentes a la altura de la cuadra 26 de la avenida Guzmán y Barrón.

Allí, hampones fuertemente armados lo encañonaron, arrebatándole su vehículo personal, en donde se encontraba su uniforme de uso diario.

Terrible asalto

Mediante los metrajes de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo apreciar al policía estacionándose con su camioneta para bajar a una bodega a realizar una compra rápida.

Instantes después, un grupo de delincuentes encapuchados y armados bajan en otro vehículo, apuntándole al oficial con un arma, mientras otros criminales se encargaron de amenazar al acompañante del chofer y a la gente que pasaba por la calle.

En pocos segundos, los hampones le quitaron las llaves de su auto, llevándose el vehículo en donde se encontraba el uniforme, el carné y el arma oficial del suboficial.

Familiares vienen siendo extorsionados

La peor parte de todo este incidente es que para la familia de la víctima, esto fue el inicio de una pesadilla que se ha extendido con las horas. La esposa del afectado indicó que los criminales se encuentran extorsionándola, exigiendo dinero a cambio de devolverle el auto robado.

"Yo oraba para no escuchar disparos. Yo estaba desesperada. Vi a mi esposo defendiendo a mi hija, porque también la querían agarrar. Mi esposo estaba aferrándose. Fue tan rápido que se fueron. Se llevaron todo, su uniforme, su armamento, carné", señaló.

"Le llamaron a mi esposo diciendo que si quiere recuperar el carro, tiene que pagar un monto, pero de dónde, es un monto muy alto, de dónde vamos a sacar", añadió la mujer indignada.

Y no es para menos, pues no se entiende que un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) no cuente con el respaldo correspondiente ante situaciones así de extremas.

Este insólito caso, en donde un policía fue asaltado por delincuentes, quienes le robaron hasta su uniforme, demuestra que el crimen y la extorsión no tienen límites en la capital, y que hasta los agentes del orden están en peligro.