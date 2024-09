Jhonsson Cruz: Revelan AUDIOS entre el líder de 'Los Pulpos' y el 'Gato Coté' tras secuestro de minero informal

Una conversación entre el criminal más buscado del Perú, 'Jhonsson Pulpo', ha salido a la luz. En este audio, conversa con el 'Gato Coté', un criminal líder de 'La Gran Alianza', quien días después del diálogo fue asesinado en Colombia.

La criminalidad va en aumento en el país, un claro ejemplo de ello fue el secuestro del minero informal Emilio Julca Huamán en Huamachuco. Por ello, la difusión de los audios ha generado gran conmoción y preocupación.

Durante el diálogo se logra escuchar a Josué Blas Lezama, alias 'Gato Coté', quien fue identificado por las autoridades policiales como cabecilla de una organización criminal que estaría relacionada con la minería ilegal, tratando de arreglar una rivalidad con Johnson Pulpo aclarándole que "no tiene ningún problema ni le ha quitado nada" e incluso le resalta que tiene conocimiento de algunas amenazas de atentar contra su vida.