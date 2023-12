Los Olivos: ¡El colmo! 'Dueño de combi' clona su propia placa para ponerla en vehículo robado

En Los Olivos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos integrantes de 'Los Colectiveros del Norte', luego de ser alertados de la venta de un vehículo robado en el distrito. 'Dueño de combi' clonó su propia placa para ponerlo en dicha unidad móvil.

Según información de nuestro medio, una vez avisados de una venta de una combi robada, los agentes del orden llegaron hasta los exteriores de una mecánica ubicada en Puente Piedra para proceder con la captura de los malhechores Débora Valverde Barboza y William Dolorier.

Según refieren las primeras pesquisas del caso, este último sería dueño de una unidad móvil que clonó su propia placa original para colocarla en otra que se encontraba 'en venta'. Esto no sería todo, dicho vehículo se encontraba reportado como 'robado'.

Además, se conoció que la función de esta combi era servir como transporte público.

El coronel Daniel Jarez Reymi, jefe de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), dio a conocer que sus miembros recibieron información de carácter confidencial para dar con los criminales que habían robado una camioneta rural.

En esa línea, continuó diciendo que se montó un operativo policial para intervenir al vehículo y que se constató la existencia de una placa original en el frontis y una falsa en la parte posterior.

En ese sentido, el dueño de la unidad, William Dolorier, refirió que este medio de transporte lo había comprado a 'Canego' por una suma valorizada de ocho mil soles.

Según la información recabada por la PNP, la unidad móvil real le pertenece al ciudadano Roy Matos Torres quien tras enterarse de la captura de los hampones agradeció al cuerpo de inteligencia, Diprove, entre otras instancias por poder recuperar su vehículo.

Asimismo, se animó a informar que el robo de su fuente de trabajo se dio hace un mes cuando lo dejó estacionado fuera de su casa.

"Yo siempre dejé el carro fuera de mi casa. Yo siempre lo he dejado, casi ocho años, fuera de mi casa. Al día siguiente me levanto y no encuentro el carro, era el sustento para mi familia, esa es mi herramienta de trabajo", señaló.