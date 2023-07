Mininter ofrece S/ 50 mil por encontrar a dueña de contenedor donde dos jóvenes murieron calcinados

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Policial

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció este lunes que Vilma Zeña Santamaria (44), quien era dueña del contenedor donde dos jóvenes fueron encerrados y murieron calcinados en el incendio de la galería Nicolini, ha sido incluida en el 'Programa de Recompensas' y ofrecen 50 mil soles por su captura.

"El Programa de Recompensas del Mininter ofrece S/ 50 000 por información que ayude a la ubicación y captura de Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña de contenedor donde dos jóvenes murieron calcinados el 2017", redactaron.

📢 El Programa de Recompensas del #Mininter ofrece S/ 50 000 por información que ayude a la ubicación y captura de Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña de contenedor donde dos jóvenes murieron calcinados el 2017.



— Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) July 3, 2023

Buscan su paradero

De acuerdo al sector liderado por el ministro Vicente Romero Fernández, el pedido de inclusión fue realizado por la División de Policía Judicial y Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe recordar que Zeña Santamaria se encuentra fugitiva tras ser condenada, junto a su esposo Jhony Coico Sirlopú, por el delito tipificado como violación de la libertad personal - trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, a raíz de este caso.

Además, la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima dictó que el condenado también debe pagar S/ 469,200 (unos US$ 140,000) y S/ 459,000 (unos US$ 137,000), respectivamente, a los herederos legales de dos fallecidos, además de S/ 5,000 (US$ 1,500) y S/ 10,000 (unos US$ 3,000) a otros afectados durante el incendio.

¿Qué ocurrió?

Como se recuerda, el pasado 22 de junio de 2017 se generó un incendio que tardó cinco días en ser apagado por los bomberos en el complejo comercial "Las Malvinas", del Cercado de Lima, donde dos jóvenes perdieron la vida calcinados dentro de un contenedor en la galería Nicolini.

A pesar de sus grandes esfuerzos, Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19) no pudieron escapar del almacén en llamas, por encontrarse encerrados bajo llave dentro de la estructura.

Asimismo, Zeña fue sentenciada a 32 años de pena de cárcel y, luego del proceso judicial, se dictó una orden de requisitoria en su contra, la cual se mantiene vigente hasta la fecha.

De igual forma. tras las investigaciones correspondientes quedó demostrada la responsabilidad de los sentenciados, quienes, valiéndose de la necesidad de los jóvenes, los explotaban laboral y económicamente, los encerraban en los lugares donde trabajaban y les pagaban menos de lo acordado.

Solicitan información

Finalmente, el Ministerio del Interior (Mininter) pidió a los ciudadanos comunicarse al número telefónico 0800 40 007, de manera gratuita, con seguridad y confidencialidad, en caso tenga información sobre la ubicación de Vilma Zeña Santamaria, quien fue dueña del contenedor donde dos jóvenes murieron calcinados.