Otro atentado contra 'El Chino': Dejan granada en paradero de buses

En menos de dos días, la empresa de transportes 'El Chino' fue víctima de dos ataques. Esta tarde, delincuentes dejaron una granada de guerra en el paradero principal de los buses de la compañía, tratando de perpetrar un nuevo atentado.

El explosivo fue dejado a las 13:00 horas, y se encontraba al interior de un folder manila con una carta, que dictaba una amenaza directa contra los altos mandos de la empresa.

Minutos después de que los criminales dejaran el peligroso artefacto en el recinto, fueron los propios conductores de la empresa quienes descubrieron el mismo, alertando rápidamente a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras un par de horas, efectivos de la Unidad de Explosivos (UDEX) terminaron desactivando la granada, la cual se encontraba activa, como se comprobó cuando se detonó en medio del recinto.

Exitosa dialogó con uno de los choferes de 'El Chino', quien manifestó sentirse sumamente preocupado por la situación, que ha generado tres atentados en la última semana contra buses de la empresa.

"Pedimos más resguardo, porque esto se está saliendo de control. No solamente acá, sino en todos lados. No son solo las extorsiones, es la delincuencia, el sicariato...las autoridades no hacen nada y nos sentimos desamparados", comentó.