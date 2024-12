Padre de menor asesinada condena declaraciones del Mininter por presunto desinterés en búsqueda: "He estado en todo momento"

10/12/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Los padres de la menor de 12 años hallada sin vida en Pachacámac se encuentran devastados y exigen justicia. En ese marco, en diálogo con Exitosa, el padre condenó duramente las declaraciones de un representante del Ministerio del Interior de que él no fue a la comisaría a presentar la denuncia de desaparición de su hija de forma rápida.

Padre condena declaraciones del Mininter

El progenitor de la pequeña, a quien le arrebataron la vida en el interior de una vivienda de Pachacámac, no dudó en cuestionar a José Córdova Pintado, Director General de Integridad institucional del Mininter por señalar a la prensa que él no era el padre de la menor, sino "su padrastro" y que incluso no acudió a la comisaría de José Gálvez ni bien se enteró de que la niña no regresaba a casa.

En ese sentido, el padre reiteró de forma contundente que siempre tuvo la esperanza de volver a su niña con vida y nunca fue ajeno al proceso de búsqueda. Asimismo, indicó que tras haber proporcionado a la policía el dato del número telefónico de donde un sujeto le dio información sobre su hija, los agentes no hicieron nada en el "lapso de tiempo entre 12 a 2 de la tarde".

"Dos veces hemos ido a la comisaría y las dos veces estuve en la comisaría yo. En la búsqueda, en todo momento he estado con mi señora", expresó el padre, quien vive un doloroso momento por la irremediable pérdida de su niña.

Cuestiona inacción de la policía

Por otro lado, aprovechó en volver a criticar la inacción de los efectivos policiales. Recordó que tras ver que nadie tomaba en cuenta su denuncia de desaparición, él como su esposa pidieron el apoyo de una amiga para saber manejar el GPS y así, en solo 20 minutos, lograr saber la identificación de Gerson Alexander Juárez Tapia.

"No hubo una identificación rápida o un accionar eficaz de la policía. Nosotros, a partir de las 8 de la noche, no demoramos ni 20 minutos y ya teníamos la identificación del individuo", señaló a Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El padre de la menor hallada sin vida en Villa María del Triunfo cuestionó las declaraciones de un representante del Mininter quien afirmó que el señor nunca asistió a la comisaría para presentar la denuncia de desaparición de su hija.



Madre exige justicia tras crimen en Pachacámac

Por su parte, la madre, visiblemente afectada por su pérdida, exigió justicia ante las cámaras de Exitosa y que se aceleren las investigaciones detrás del asesinato de su hija.

"Estoy destruida, me quitaron una parte de mí. Tanto luché con mi hija, tanto la saqué adelante", expresó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La madre de la niña hallada sin vida en Villa María del Triunfo exigió justicia ante las cámaras de Exitosa y que se aceleren las investigaciones detrás de su asesinato.



