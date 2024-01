PNP: Al menos el 50% de policías separados tendrían antecedentes delincuenciales, advierte exdirector general

El exdirector general de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, advirtió que al menos el 50% de efectivos que han sido separados de la institución en el último año registrarían antecedentes delincuenciales.

Según indicó, la PNP tendría problemas a la hora de "elegir a sus integrantes". Ello luego de que se identificara que los agentes pasados a retiro estarían vinculados a hechos de corrupción y faltas al reglamento.

"Tenemos una institución que no ha sabido elegir a sus integrantes. (...) De los mil policías que han pasado a retiro, casi un 50% ha sido cuando se verificaron sus documentos de ingreso y tenían antecedentes. Vale decir que delincuentes ingresaron a la institución", declaró para Panamericana.

En esa misma línea, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú explicó que este escenario responde a una presunta falta de preparación de las escuelas formativas. Y es que, para Eduardo Pérez Rocha, estas no están aptas para entregar la capacitación adecuada.

"Las escuelas no son escuelas preparadas para la capacitación. Son casas vivienda en muchos de los casos que no tienen campo deportivos, comedores, salón de conferencias. No están estudiando los tres años, sino con las famosas aceleradas, año y medio, dos años. Al haber falta de control, se presentan estos problemas", agregó.