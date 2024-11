Santa Anita: Trabajador municipal fallece atropellado por vehículo que se dio a la fuga

Una nueva tragedia causó conmoción en el distrito de Santa Anita. Un trabajador municipal falleció atropellado por un vehículo en el cruce de las avenidas La Cultura y Los Chankas. El conductor de la unidad se dio a la fuga en el distrito de Lima Este.

Según información preliminar, en la madrugada de hoy, 18 de noviembre, se reportó la trágica muerte de José La Rosa Vite Chamorro, de 64 años de edad, quien dedicó 25 años de su vida al servicio municipal en el área de limpieza pública y habría planeado jubilarse este año.

La víctima habría estado trabajando hasta que un vehículo apareció sorpresivamente y lo atropelló. Lejos de hacerse responsable por el siniestro y ayudar al trabajador municipal, el conductor se habría dado a la fuga.

Hasta el lugar del fatídico hecho llegaron familiares de la víctima, quienes denunciaron que los representantes del Ministerio Público "tardaron más de cuatro a cinco horas" para el levantamiento del cuerpo y poder realizar la necropsia de ley. Asimismo, mostraron su indignación por el incremento de los actos delictivos y que no se tomen medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.

"Estaba trabajando y dice que vino una moto, lo ha atropellado y ha chocado contra la berma. No sabemos bien. Pero ya va más de cuatro, cinco horas que está postrado en la berma y no viene la Fiscalía. Se dice que estamos en estado de emergencia, ¿cuál? No hay estado de emergencia en el Perú. Nuestra presidenta no hace nada", contó uno de los familiares de Vite Chamorro.