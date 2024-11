Sheyla Cóndor: Este es el perfil psicológico de Darwin Condori, policía acusado de asesinar a joven en Comas

La medico psiquiatra Myriam Alemán analizó los rasgos psicológicos de Darwin Condori, el policía involucrado en el trágico caso de Sheyla Cóndor que decidió quitarse la vida el pasado martes 19. Según la especialista, el acusado muestra un perfil manipulador y peligroso.

El asesinato de Sheyla Cóndor, a manos del suboficial Darwin Condori, causó indignación en la población y abrió un debate sobre los controles psicológicos en las fuerzas del orden. En este contexto, la médico psiquiatra Myriam Alemán analizó el perfil psicológico del acusado en una entrevista con Exitosa, describiéndolo como "el lobo disfrazado de oveja".

Condori es acusado de asesinar a Sheyla Cóndor tras una presunta discusión en el distrito limeño de Comas. Según las investigaciones preliminares, el agente habría actuado bajo un fuerte impulso, pero Alemán afirma que su perfil sugiere características más complejas.



Para la experta, Condori presenta rasgos de un individuo calculador, capaz de generar confianza en su entorno, pero que oculta una naturaleza violenta.

"Es el típico perfil que no muestra señales evidentes de peligro. Su capacidad de manipular es lo que lo hace tan minucioso teniendo la dificultad para aprender de la experiencia, cambian de pareja constantemente, siendo personas impulsivas sin control, sin sentimientos, no hay culpa y la falta de empatía señaló.

La especialista explicó que personas con este perfil suelen aparentar calma y normalidad en sus relaciones, pero internamente luchan con problemas emocionales no resueltos que, bajo circunstancias como las drogas, el alcohol, pueden detonar actos extremos como la falta del aprendizaje emocional

Asimismo, destacó que su profesión como agente pudo haber potenciado estas características, ya que la autoridad que detenta podría alimentar su sentido de poder y control sobre otros.



Alemán hizo hincapié en la importancia de reforzar los controles psicológicos en instituciones como la PNP que este tipo de casos no son aislados y que la acumulación de estrés y conflictos personales sin tratamiento puede derivar en episodios de violencia.

"No tienen ningún sentimiento de culpa por lo cometido, no presenta miedo en su actuar", El caso de Darwin Condori deja una profunda reflexión sobre la necesidad de priorizar la salud mental en instituciones clave. "Si no se toman medidas preventivas, seguiremos viendo tragedias como esta", concluyó Alemán.