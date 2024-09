SJL: ¡Esquivaron la muerte! Empresarios sobreviven a más de 20 balazos cuando se disponían a retirar dinero

San Juan de Lurigancho (SJL) se ha convertido en uno de los distritos más inseguros de todo el país, y esto afecta de forma constante a los empresarios del sector. Dos de estos esquivaron la muerte en horas de la mañana, al esquivar más de 20 balazos cuando estaban por retirar dinero de un banco.

Todo ocurrió a plena luz del día, en la avenida Próceres de la Independencia, cuando las víctimas se trasladaban en un auto blanco con la intención de retirar una fuerte suma de dinero. El ataque habría estado vinculado con el cobro de cupos en la zona.

Según el reporte policial, alrededor de las 6:30 a.m., en los exteriores de una agencia bancaria cerca al paradero 'Los Postes', los empresarios se estacionaron para retirar dinero, cuando una camioneta gris se estaciona al lado de ellos.

Del interior del auto salieron seis criminales armados, que obligaron a sus víctimas a descender del vehículo. Sin embargo, estos pusieron resistencia, por lo que los delincuentes comenzaron a disparar a quemarropa contra ellos.

Una brutal ráfaga de balazos se escuchó en toda la urbanización, la cual se extendió por varios segundos. Al ver que no lograron su cometido, los hampones no tuvieron otra opción que huir, ante la inminente llegada de la Policía.

"No puedo creer que esté vivo. Si no fuera porque nos hemos agachado y las lunas polarizadas, no habríamos sobrevivido", comentó uno de los agraviados para ATV.