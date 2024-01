SJL: Sujetos arrojan cadáver dentro de un mueble y le prenden fuego en plena vía pública

El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) ha sido testigo de un macabro hecho. Esta vez, desconocidos arrojaron un cadáver dentro de un mueble y le prendieron fuego en plena vía pública.

Ello ocurrió a la altura del paradero 12 de Las Flores, donde los vecinos de este sector notaron el olor que desprendían los restos humanos incinerados alrededor de las 10:30 p.m.

Según el relato de uno de los testigos, un grupo de personas habría salido de sus viviendas para intentar apaciguar el fuego con tierra y agua al notar la presencia de un cuerpo.

Cabe decir que si bien la identidad del cadáver aún no ha sido reconocida, información preliminar sostiene se trataría un hombre joven de nacionalidad extranjera que tendría entre 20 y 30 años.

Además, testigos informan que, en el momento del macabro hallazgo, el cadáver tenía el rostro tapado y los brazos atados. Según relataron, habría sido víctima de tortura antes de ser asesinado, pues también presentaba cortes en la espalda.

"Era joven y era un hombre. Parece extranjero. Era un cuerpo delgado, pero el rostro no se llegó a ver porque el rostro estaba envuelto con una ropa, sus bracitos estaban amarrados. Lo había torturado prácticamente", detallaron.

Ante este alarmante hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el investiga el caso y revisará las cámaras de seguridad para conocer la identidad del fallecido joven.

Por su parte, la ciudadanía alza su voz de protesta y advierte que, a día de hoy, no pueden vivir tranquilos ante el temor de ser nuevas víctimas de la delincuencia que aqueja al distrito.

"Ya no podemos vivir tranquilos por la cuestión de que hay mucho delincuente, mucho asesinato. Ya da miedo salir. (...) No se puede estar tranquilo. Primera vez que ocurre esto acá. Hay patrullaje, pero de vez en cuando. Me sorprendo la verdad", indicó una vecina.