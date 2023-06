SJM: Mujer recibe puñetazo de vecino que agredió a su perrito con un manojo de llaves

Un terrible episodió de agresión ocurrió en San Juan de Miraflores (SJM). Un sujeto agredió con un manojo de llaves a un perrito que se encontraba en la cuadra 9 del jirón Adolfo Martínez. El hecho indignó a la dueña de la mascota y madre de familia, quien intentó defenderlo, pero resultó noqueada por el agresor.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales muestran cómo ocurrió este terrible episodio. En dicho video, se observa que la ciudadana busca enfrentar a quien habría golpeado a su mascota.

Sin embargo, la dueña del pequeño perro no contó con que el agresor de dicho animal doméstico reaccione y la golpee a ella también. Y es que el sujeto reaccionó a las acciones de la mujer con un fuerte puñetazo, el cual terminó por dejar noqueada a esta vecina de SJM.

El hombre captado por las cámaras de seguridad fue identificado bajo el nombre de Óscar Bringas Garay (51), quien no solo habría agredido a la dueña del can, sino también a su hijo. Este último relató a ATV los detalles del incidente y señaló que el sujeto también intentó atacarlo a él.

"Me jala el polo, me lo rompe, me quedo sin polo. Veo a mi mamá que está bajando y va a reclamarle al señor. Con un puñete, le golpea a mi madre", contó el hijo de la víctima.