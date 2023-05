SMP: Madre e hija venden alfajores para pagar deuda de préstamo 'gota a gota'

Una madre está sufriendo la extorsión por el pago de una deuda de préstamo "gota a gota" de su hija en San Martín de Porres (SMP). Esta situación la ha obligado a ella y su familia a vender alfajores para poder pagar el monto solicitado por los criminales.

Además, la víctima de estas extorsiones indicó que, en un primer momento, le dijo a su hija que ella resuelva el problema al ser mayor de edad. Sin embargo, finalmente decidió apoyarla ante estas amenazas.

"Me han dicho que me van a pasar la moto, que tengo pagar la deuda de mi hija. Soy madre, cometió el error, ahora tengo que apoyarla de esa manera y, la verdad, estoy temerosa. Ya están exigiendo otra cuota", contó a Latina.

Según el relato de la agraviada, su hija solicitó un préstamo de S/ 160 hace dos semanas. El plazo inicial del pago iba a ser de un mes; sin embargo, antes de dicho periodo, los delincuentes habrían empezado a llamar para exigir el pago de cuotas de S/90.

"Ella (su hija) empieza con esta pesadilla hace 15 días, dijeron que un mes iba a cancelar, pero llega a la semana y ella no contestaba el celular. Entonces, comenzaron a llamarme, a decirme que yo pague la cuenta de mi hija porque van a colocar mis fotos en las redes dando trabajo sexual", señaló.

Ante las constantes amenazas, esta madre y su hija empezaron el pago de la deuda por el préstamo 'gota a gota', la familia aún no ha hecho la denuncia formal del caso.

Asimismo, ya pagaron la primera de cuatro solicitadas hasta la fecha. Para lograr solventar las restantes, continuarán vendiendo alfajores a S/ 12 en el marco del Día de la Madre.

"La venta de los alfajores era mía, pero le tuve que decir que ella los venda para que pueda pagar y la verdad yo ni puedo dormir, no sé qué hacer, no puedo trabajar tranquila. No les tengo miedo, pero por mi familia, sí", indicó entre lágrimas.