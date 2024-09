VES: ¡De terror! Extorsionadores disparan contra cochera de empresa de buses Santa Catalina

15/09/2024 / Exitosa Noticias / Policial

La criminalidad y el sicariato vuelven a sembrar el terror en la capital. Presuntos extorsionadores desataron una balacera contra la empresa de transporte 'Santa Catalina S.A.', en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Extorsionan a empresa 'Santa Catalina'

Según información preliminar, delincuentes a bordo de una moto lineal llegaron la tarde de ayer, 14 de setiembre, hasta la calle Las Vertientes, en el paradero más conocido como 'Lomo de Corvina' en VES para atentar contra la empresa 'Santa Catalina'.

Los hampones abrieron fuego contra la flota de buses que se encontraban en la cochera principal del servicio de transporte, dejando alguna de sus unidades con las lunas rotas y otros daños materiales.

Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas mortales por la ráfaga de disparos, que atemorizó a todos los vecinos de la zona por miedo a que alguna de las balas impactara contra ellos.

"Comenzó a disparar al aire (más de 20 veces) y a las unidades. Menos mal que no estaba ningún compañero de la empresa, pero sí hubo rotura de lunas de los carros. Salieron con las mismas y se fugaron", relató uno de los trabajadores de la empresa a Exitosa.

¿Recibieron amenazas previo al ataque?

Este hecho no sería nuevo, puesto que el administrador de la empresa de transporte relató que vienen recibiendo mensajes extorsionadores exigiendo dinero para no atentar contra ellos. Asimismo, quienes estarían detrás de los ataques serían los autodenominados 'La Batería de San Juan de Lurigancho'.

"Están extorsionando. Subieron al bus, dejaron el mensaje el jueves pasado. El viernes, entre la 1 y 2 de la tarde, subieron a otro bus, pero amenazando directamente al jefe de operaciones que se comunique y que justamente había una asamblea, junta de accionistas y dijeron: 'Saben qué acuerden ustedes, qué van a hacer en la junta de accionistas", contó el administrador a nuestro medio.

Testimonio de uno de los choferes

Incluso, se tiene como prueba un video que uno de los choferes relata el terrible momento que vivió el pasado jueves, donde dos delincuentes lo amenazaron con pistola y dejando un mensaje para los dueños de la empresa, sin importar que la unidad estaba llena de pasajeros.

"Sr. César. Me acaban de poner pistola. Dos jóvenes (delincuentes) han sido. Me dejaron un mensaje para la empresa. No le abrí la puerta y me han querido meter bala, aquí está la gente (pasajeros). No me han robado nada", se escucha decir al conductor con miedo.

De esta manera, los conductores de la empresa de transporte 'Santa Catalina S.A.' se encuentran atemorizados por el reciente ataque que desataron delincuentes contra la cochera para extorsionarlos.