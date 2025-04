Víctor Zanabria: Jefe de la PNP habría usado a policías como albañiles, según testigos protegidos

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, fue acusado de presuntamente obligar a suboficiales a realizar trabajos de albañiles y electricistas en la refacción de una pequeña capilla y del casino en Arequipa.

De acuerdo a Panorama, los hechos habrían ocurrido en el 2020 cuando él ejercía como jefe de la Región Policial de Arequipa. Se trataría de seis suboficiales voluntarios que recién salían de la escuela de la Policía.

La exjefa del Escuadrón Verde de la región, la mayor PNP Claudia del Castillo, confirmó ante la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa que el actual comandante general pidió a los efectivos que tuvieran experiencia en labores de construcción.

Del Castillo indicó que Víctor Zanabria le pidió que coloque que los suboficiales habían estado cumpliendo el "rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie)" para conseguir que al día siguiente de las labores de albañearía puedan no formar. Así buscaba que esos trabados sean considerados como "inteligencia operativa" para que cuenten con derecho al 'rancho'.

El maestro albañil de las labores, Claver Colquehuanca, declaró ante el Ministerio Público que el acuerdo fue verbal y precisó que los trabajos eran en dos turnos. Además, señaló que recibió una transferencia de más de 17 mil soles, pese a que el acuerdo había sido por un monto inferior.

"Me sorprendí por la cantidad que había. Me fui al despacho del general Zanabria y cuando me entrevisté le dije: 'Este monto no me corresponde'. Él me contestó: 'No te preocupes, cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das'", se indica en la declaración.