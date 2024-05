Abogado de Patricia Benavides advierte a la JNJ por destitución de su patrocinada: "Esto no termina acá"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, calificó de "complot político" la destitución de su patrocinada como fiscal suprema y anunció que tomarán medidas contra la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En conversación con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos", el letrado mostró su sorpresa por el fallo del colegiado y manifestó que necesita conocer más detalles del mismo para realizar comentarios.

"No deja de sorprenderme la decisión de la Junta Nacional de Justicia, no solamente por la premura que se hizo, sino haber obtenido el voto del señor Falconí, que los indicios señalaban que podía tener una divergencia. Hay que conocer más al detalle el tema para hacer unos comentarios", declaró a nuestro medio.

No obstante, Jorge del Castillo aseguró que la destitución de Patricia Benavides "es un abuso producto de un complot político" y apuntó que hay un sector en el Ministerio Público que le hizo un cargamontón a la exfiscal de la Nación.

"Le puedo decir que lo que se ha hecho es un abuso producto de un complot político (...) Simplemente le han hecho un cargamontón a la doctora Benavides, el sector que no quería perder hegemonía en el Ministerio Público y al no poder manejarla, sobre ella con todo. Eso es lo que sucedido, todavía hay pan por rebanar. Esto no termina acá y estamos estudiando los siguientes pasos a organizar", agregó.