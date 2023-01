Alberto Jordán: "Felicito al general Víctor Zanabria por el manejo de las protestas y por respetar los derechos humanos"

20/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Alberto Jordán, se manifestó acerca de las manifestaciones que se realizan en el país, ante el intento de golpe de Estado.

En esa línea, felicitó las acciones que promueve el general PNP, Víctor Zanabria, para garantizar el control del orden interno y brindar seguridad a los ciudadanos, además para proteger los bienes públicos y privados.

"Felicito al general Víctor Zanabria por el manejo de la Policía y por respetar los derechos humanos, pero vemos mucho vandalismo (...) Pueden haber excesos que deberían de investigarse y castigar, pero el manejo del general Zanabria en Lima es extraordinario", declaró Jordán en Exitosa.

Asimismo, señaló que, ante las diversas protestas, las autoridades y los ciudadanos deben dialogar y lograr consensos para resolver los problemas que afronta el país, además para evitar que se registren más personas fallecidas y heridas durante las protestas.

"No podemos permitir que más muertos, debemos defender la paz y para eso, dialogar. Si no dialogamos pueden haber consecuencias", indicó.

El general en retiro de la PNP se refirió acerca de la protesta denominada 'Moqueguazo', que se realizó en el 2008, e informó sobre las órdenes que recibió del fallecido expresidente de la República, Alan García.

En ese sentido, indicó que durante su gestión logró el diálogo entre los manifestantes y las autoridades, pero que ello "le costó" su retiro, una prisión de 18 meses y una reparación de 20 mil soles.

"Lo que sucedió en Moquegua fue un problema del canon (...) En ese momento, la población se portó muy bien, porque no hubo atentado contra la propiedad pública, ninguna muerte de civil o policía. Es cierto que el presidente de la República de ese entonces, Alan García, me indicó que utilice las armas contra el pueblo y yo me opuse", señaló.

