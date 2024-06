Poder Judicial dicta 6 meses de prisión domiciliaria contra chofer que atropelló a seis personas en la Av. Abancay

El conductor que atropelló a seis personas en la avenida Abancay el pasado viernes 21 de junio, Alarino Palma Valladares, deberá cumplir seis meses de prisión domiciliaria luego que el Poder Judicial le impusiera esta pena tras la audiencia que se llevara a cabo este viernes 28 por la tarde.

El implicado logró salvarse de permanecer tras la rejas para que pueda realizar el pago de la reparación civil a todas las personas que sufrieron heridas graves tras ser embestidas por su vehículo.

El Ministerio Público había solicitado al juez encargado de la audiencia el pedido de prisión preventiva al señalar que existía una tentativa de fuga del adulto mayor que registra su domicilio en provincia.

Sin embargo, la defensa de Alarino Palma Valladares aseguró que este cuenta con varios terrenos en el distrito de San Juan de Lurigancho, además de asegurar que lo sucedido en el cercado de Lima no fue con intención dolosa.

El abogado también señaló que su defendido viene batallando contra la diabetes por lo que una pena de prisión efectiva podría afectar directamente su salud.

Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, Alarino Palma Valladares tuvo la oportunidad de defenderse ante el juez que evaluaba su situación.

El adulto mayor aseguró que su intención nunca fue hacer daño a nadie y que sus problemas de salud influyeron directamente en lo sucedido. Además, añadió que tanto él como su familia están completamente dispuestos a asumir los gastos de atención de los heridos que generó su violento atropello.

"Lo que yo quisiera decirle es que no he tenido la intención de atropellar a nadie. La suma de problemas que he tenido han hecho que se me suba la presión por segunda vez y me nublé. La primera vez fue hace cuatro semanas donde me rompí la ceja en la escalera de un colegio y me pusieron quince puntos", inició.