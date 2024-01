Alex Contreras niega haber renunciado al Ministerio de Economía: "No he presentado nada"

Alex Contreras negó haber renunciado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aseguró que se siente "cómodo" trabajando en el Gabinete Ministerial.

En conversación con la prensa, el ministro de Economía indicó que continúa enfocado en trabajar por el país y revertir la recesión que albergó al Perú durante el 2023.

"Me siento cómodo trabajando y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza. En ese sentido, uno no piensa en temas como renuncia sino en seguir trabajando para el Perú. No he presentado nada. La reunión de ayer ha generado algunos rumores, pero como les menciono seguimos trabajando", expresó.