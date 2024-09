Andrés Hurtado: López Aliaga descarta haber realizado pagos a productor de su programa

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció recientemente al vínculo que mantenía con el conductor Andrés Hurtado, quien fuera detenido preliminarmente por la investigación que pesa en su contra. El burgomaestre fue sindicado en los últimos días de haber realizado pagos al productor de su programa para ser entrevistado en más de una ocasión.

Como se recuerda, el líder de Renovación Popular era un asiduo invitado del espacio de Panamericana TV durante su campaña a la alcaldía y su posterior elección como primer autoridad edil.

Ahora, Rafael López Aliaga descartó rotundamente haber realizado pago alguno al productor o al propio Andrés Hurtado para asistir a su programa. Asimismo, el burgomaestre aseguro que la prensa solo se fija de las polémicas de los rodean y no de los avances que hace en Lima.

"Hace dos días hemos inaugurado un resonador que nos ha costado casi dos millones de dólares. ¿Ustedes creen que la prensa va? Y se atreven a decirme que en los programas a los que me ha invitado el productor de Andrés Hurtado, ¿cuánto has pagado? Nada", indicó ante el público.

"Lo que hemos llevado han sido noticias de alto rating. Es un insulto '¿cuánto ha pagado Porky?' Nada. Tenemos noticias verdaderas, eso eleva el rating de un programa. Pero no me interesa, yo sabía que me iban a difamar", añadió.