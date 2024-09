Rafael López Aliaga resalta labor social del programa de Andrés Hurtado: Hay que decir lo bueno y lo malo

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, resaltó la labor social del programa del conductor de televisión, Andrés Hurtado, y aseguró que para juzgar al ser humano hay que poner en una balanza "lo bueno y lo malo".

En conferencia de prensa, el burgomaestre indicó que en el programa de 'Chibolín' puede explicar las obras que realiza, a comparación de otros espacios.

"Pude yo explicar todas estas obras, por invitación del productor de Andrés Hurtado, el señor (José) Malpartida. Él me dijo que explique las obras porque nadie sabe. La prensa en general te tapa. Esa es la última vez que he podido ver al señor Andrés Hurtado", mencionó.

Asimismo, López Aliaga manifestó que él mismo ha participado en muchos casos de ayuda social. No obstante, el titular de la Municipalidad de Lima apuntó que, si se demuestra la corrupción, que "caiga el peso de la ley".

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, aseguró que la producción de Andrés Hurtado le pidió US$1000 para asistir al programa del presentador de tv durante la campaña congresal.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria detalló que la invitación la recibió por terceras personas y aseguró que ningún otro programa o canal les solicitó algo igual.

"Yo fui en una oportunidad invitada y lamentablemente me sacaron de la pauta porque me habían solicitado un cierto monto que yo no tenía, aproximadamente creo que eran mil dólares, solo para asistir al programa (...) Yo me acuerdo que estaba en campaña y recibí una invitación por terceros para poder asistir. Ningún otro programa o canal, que nos ha brindado un espacio, nos había dicho de algún monto", declaró.