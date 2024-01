¡Atención! Congreso propone que adultos mayores paguen medio pasaje en transporte público

31/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

El proyecto de ley presentado al Congreso de la República busca otorgar a los adultos mayores la posibilidad de pagar medio pasaje en el transporte público. La iniciativa apunta a modificar ciertos artículos de la Ley N.º 26271 para proporcionar beneficios diferenciados.

Detalles de la propuesta legislativa

La propuesta de la congresista Nilza Chacón Trujillo, de Fuerza Popular, busca modificar los artículos 3, 4 y 5 de la mencionada ley, con el objetivo de implementar pases libres y tarifas diferenciales para varios grupos, entre ellos, los adultos mayores. La medida se aplicaría a aquellos mayores de 60 años que presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe mencionar que los coautores de este proyecto son compañeros de bancada de la parlamentaria Chacón: Víctor Flores Ruiz, Vivian Olivos Martínez, Mery Infantes Castañeda, Cruz Zeta Chunga y Héctor Ventura.

Adicionalmente, se establece que este medio pasaje solo sería válido entre las 5:00 a.m. y las 24:00 en días laborables. Para los estudiantes universitarios y escolares, se requeriría la presentación de su carné del Ministerio de Educación.

La justificación de la propuesta se basa en el reconocimiento de las condiciones particulares de los adultos mayores, como la acumulación de malestares y afecciones que suelen acompañar a la vejez. Además, se destaca la realidad de que cerca del 40% de la población adulto mayor de 70 años vive sola, y el 80.3% de los mayores de 60 años enfrenta problemas de salud crónicos, según mencionan.

Costo y beneficio de la propuesta

La legisladora asegura que la implementación de este beneficio no implicaría un gasto adicional y no violaría la Constitución Política del Perú. Además, argumenta que el proyecto no busca la gratuidad del servicio, sino proporcionar un alivio financiero a las personas mayores, especialmente teniendo en cuenta las limitadas pensiones que reciben.

Asimismo, se destaca la importancia de mantener a los adultos mayores activos como una contribución a la economía, reduciendo la carga sobre los sistemas de seguridad social. La propuesta plantea un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable.

"Es importante señalar que mantener a los adultos mayores activos puede contribuir a la economía, toda vez que reducirá significativamente la carga sobre los sistemas de seguridad social", se lee en proyecto.

La iniciativa de la congresista abre un debate sobre cómo se puede respaldar a los adultos mayores, reconociendo sus necesidades específicas y buscando soluciones que contribuyan al bienestar económico y social del país. En este caso, el proyecto de ley presentado al Congreso busca que ciudadanos mayores de 60 años paguen medio pasaje en transporte público.