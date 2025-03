Bancada de Fuerza Popular respalda supuesto fraude denunciado por Keiko Fujimori: "Es un discurso político"

La congresista Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular) salió en defensa de lo dicho por su lideresa, Keiko Fujimori, quien en las últimas horas acusó haber sido víctima de "fraude" en la segunda vuelta electoral del año 2021, cuando disputó con Pedro Castillo.

En ese sentido, no dudó en respaldar lo expuesto por la hija del expresidente Alberto Fujimori, el último domingo 09 de marzo, durante la ceremonia por los 15. ° aniversario de la fundación de su partido político.

A su vez, la legisladora se dirigió a los organismos del sistema electoral de nuestro país, a quienes les pidió "objetividad" e "imparcialidad", "no por Fuerza Popular, sino porque el Perú, los ciudadanos en su conjunto, merecen tener los resultados verdaderos que corresponden", acusó.

Al ser consultada sobre los argumentos que tendría Fuerza Popular para poner en tela de juicio la labor de los organismos electorales, Juárez Gallegos dijo que "eso ya fue discutido hace mucho tiempo atrás" y que no se detendrá más en ese tema.

Hasta el cierre del presente informe, ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ni el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitieron algún pronunciamiento oficial sobre lo "solicitado" por la legisladora.

Durante un evento realizado el pasado domingo 9 de marzo, Keiko Fujimori aseguró que su partido fue víctima de un "fraude electoral" en la segunda vuelta presidencial del año 2021, la cual dio como resultado la victoria de Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, reiteró que ellos fueron ganadores de las elecciones, pero les "robaron los votos". Aunque, dejó en claro que su "compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos".

"Empezamos la segunda vuelta, de 40 días, 10 días no me permitieron salir de la capital para hacer una campaña de manera equitativa. A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos", sostuvo.